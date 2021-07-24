HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Haber uğruna kendini çamura bulayan Alman muhabir işinden oldu

Haber uğruna kendini çamura bulayan Alman muhabir işinden oldu

24.07.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da sel felaketinin yaşandığı bölgelerden birinde haber yaparken üzerine çamur sürerek yardım çalışmalarına katıldığı izlenimi veren Alman muhabir, olayın ortaya çıkmasının ardından işini kaybetti.

Haber uğruna kendini çamura bulayan Alman muhabir işinden oldu

Geçtiğimiz hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde Almanya tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri yaşanmış, sel nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir muhabirin yaptıkları gündem oldu. “Guten Morgen Deutschland” (Günaydın Almanya) programını sunan Susanna Ohlen yaşananları aktarmak üzere Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde selden en çok etkilenen bölgelerden Bad Münstereifel’e gitti.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRÜNTÜLERLE İFŞA OLDU

Ohlen burada yaptığı haberde, halkın çektiği acıları ve durumun vahametini aktarırken, bölgedeki enkaz temizleme çalışmalarına aktif olarak katıldığı izlenimi veriyordu. Fakat sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ile Ohlen ifşa oldu. Görüntüde, Susanna Ohlen’ın ekip arkadaşlarının gözü önünde eğilerek, yerden aldığı çamuru kıyafetlerine ve yüzüne sürdüğü görüldü.

Avrupa'da sel felaketi: Almanya ve Belçika'da can kaybı 100'ü geçti, 1300 kişiden haber alınamıyorAvrupa'da sel felaketi: Almanya ve Belçika'da can kaybı 100'ü geçti, 1300 kişiden haber alınamıyor

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Ohlen’in çalıştığı kanaldan bir yetkili, Alman muhabirin yaklaşımının gazetecilik ilkeleri ve televizyonun standartlarıyla çeliştiğini, bu nedenle işine son verdiğini duyurdu.

OHLEN ÖZÜR DİLEDİ

Susanna Ohlen çalıştığı kanalın internet sayfasından yaptığı bir duyuruyla özür diledi. Ohlen özür metninde, "Pazartesi günü ’Guten Morgen Deutschland’ için gittiğim sel bölgesinde ciddi bir hata yaptım. Daha önceki günlerde bölgede özel olarak yardımda bulunduktan sonra o sabah diğer yardım edenlerin gözü önünde temiz kıyafetlerle kameranın önünde durduğum için utandım. Sonra hiç düşünmeden kıyafetlerime çamur bulaştırdım. Bir gazeteci olarak böyle bir şey başıma gelmemeliydi. İlgili herkesin acısını umursayan bir insan olarak özür dilerim” ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki Susanne Ohlen 2008 yılından bu yana RTL televizyonu için çalışıyor ve son olarak ’Guten Morgen Deutschland’ (Günaydın Almanya) programını hazırlıyordu. (İHA)

Almanya'daki Sel Felaketi Siyasi Tartışmaya Yol AçtıAlmanya'daki Sel Felaketi Siyasi Tartışmaya Yol Açtı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttuYer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İsrail, Filistinli kadının naaşını 1 buçuk ay sonra teslim etti!İsrail, Filistinli kadının naaşını 1 buçuk ay sonra teslim etti!
Anahtar Kelimeler:
sel Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.