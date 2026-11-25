Göz kapaklarının iltihaplanması olarak bilinen blefarit, genellikle kirpiklerin çıktığı kenarları etkiliyor. Bu rahatsızlık gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve kum kaçmış hissine neden olabiliyor. Bazı kişilerde sabah uyanıldığında göz kapaklarının birbirine yapışması da görülebiliyor.

Göz kapaklarında bulunan meibomian bezleri, gözyaşının buharlaşmasını önleyen yağlı bir salgı üretiyor. Blefarit durumunda bu bezlerin kanalları daralabiliyor veya tıkanabiliyor. Yağ salgısının koyulaşmasıyla birlikte bezlerde şişlik meydana geliyor.

Göz yüzeyinde kuruluk ve batma hissi oluşurken vücut bunu daha fazla gözyaşı üreterek dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle gözlerde sulanma da görülebiliyor.

Rahatsızlığın kesin nedeni her zaman belirlenemese de soğuk hava, menopoz dönemi, bazı ilaçlar, göz makyajı ürünlerine karşı alerji ve havuz kloru şikayetleri artırabiliyor.

EVDE UYGULANABİLECEK 4 ADIM

Blefarit tedavisinde göz kapağı temizliği büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bezlerde biriken yağın yumuşatılması ve tıkanıklıkların giderilmesi için düzenli bakım öneriyor.

- Ilık kompres: Temiz bir bezi göz kapaklarının dayanabileceği sıcaklıktaki suyla ıslatın. Kapalı gözlerin üzerinde 5-10 dakika bekletin. Bez soğudukça yeniden ılık suyla ıslatın.

- Hafif masaj: Kompresin ardından gözler kapalıyken göz kapaklarına nazikçe masaj yapın. Alt göz kapağında yukarıya, üst göz kapağında aşağıya doğru kirpik diplerine yönelin. Gözün kendisine baskı uygulamayın.

- Göz kapaklarını temizleyin: Temiz bir pamuk veya bez yardımıyla kirpik diplerini nazikçe silin. İşlem sırasında göze zarar vermemeye dikkat edin.

- Düzenli bakım: Bu işlemlerin günde iki kez yapılması, şikayetler hafiflediğinde ise günde bire düşürülmesi öneriliyor.

MAKYAJ ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

Göz kapaklarında iltihaplanma olduğu dönemde rimel ve eyeliner gibi ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca eski makyaj malzemeleri de göz çevresindeki tahrişi artırabiliyor.

Rimel ve likit ya da jel eyelinerların 3 ayda bir, krem farların 6-12 ayda bir, toz farların ise 1-2 yılda bir değiştirilmesi öneriliyor.

Göz kuruluğu da blefaritle birlikte görülebildiğinden koruyucu madde içermeyen göz damlaları rahatlama sağlayabiliyor. Uzmanlar ayrıca gözleri ovuşturmaktan kaçınılması ve ekran karşısında geçirilen sürenin azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Şikayetlerin düzelmemesi veya kötüleşmesi durumunda göz doktoruna başvurulması gerekiyor. Şiddetli göz ağrısı, belirgin şişlik veya görme değişikliklerinde ise acil tıbbi yardım alınması önem taşıyor.