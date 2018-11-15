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Haberal: Ortadoğu'da Türkiye dışında medeniyet düzeyine ulaşmış ülke yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof.

Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, ''Türkiye dışında bütün bu Ortadoğu ülkeleri arasında medeniyet düzeyine bu kadar kısa sürede ulaşmış başka bir ülke düşünemezsiniz. Ülkemizde, artık dünyada bir takım ilklerin altına imza atacak hale geldik” dedi.

Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği, Başkentteki bir otelde Bangladeş'in yemeklerinin tanıtıldığı 'Yemek Festivali' düzenledi. Etkinliğe Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, AK Parti 26'ncı dönem Van milletvekili Burhan Kayatürk, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Allame Siddiki, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile çok sayıda davetli katıldı.

'ORTADOĞU'DA TÜRKİYE DIŞINDA MEDENİYET DÜZEYİNE ULAŞMIŞ BAŞKA ÜLKE YOK'

Bangladeş'in önemli bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyleyen Haberal basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, ''Hepimizin birinci görevi ülkemize sahip çıkıp onu yükseltmektedir. Atatürk 'Muasır medeniyeti ve hatta onu da aşmalıyız' demişti. Haberal, sözlerine şöyle devam etti:

'HABERAL, ODUN ATEŞİ IŞIĞINDA DERS ÇALIŞTI BUGÜN İSE LAZER KULLANIYOR'

''Türkiye dışında bütün bu Ortadoğu ülkeleri arasında medeniyet düzeyine bu kadar kısa sürede ulaşmış başka bir ülke düşünemezsiniz.

Mehmet Haberal odun ateşi ışığında ders çalışmış, bugün lazer kullanıyor. İşte bu bize Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Bu Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısı ve Dünya'da ben başka bir ülke düşünemiyorum ki o zor şartlarda bugün bu muasır medeniyet düzeyine ulaşsın ve onu da zaman zaman aşsın. Ülkemizde artık dünya da bir takım ilklerin altına imza atacak hale geldik. Özellikle benim de konumda olan organ naklinde şu anda Türkiye dünyanın ilk 5 ülkesi arasında hatta canlıdan transmantasyonda birinci ülkesi konumunda. Özbekistan'ın, Azerbeycan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın doktorları bizde eğitim görüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bilim ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Ve bir kez daha Atatürk ve arkadaşlarını bize bu fırsatı sundukları için anıyorum. Onlara asgari düzeyde bir vefa borcumuz var. Biz de bu vatandaşlık görevlerimizi yapmak durumundayız.''

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