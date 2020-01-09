Habere adanan ömürlerin onur günü

MEHMET TOSUN - Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen ve yasal güvenceler içeren "212 Sayılı Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihi, gazetecilik mesleği için bir dönüm noktası oldu. Vatandaşların haber alma hakkını teslim etmek uğruna çalışan gazetecilerden bazıları görev başında yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Vatandaşı doğru bilgilendirmek için gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden, kimi zaman hayatı pahasına çalışan gazeteciler için yarın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 Sayılı Kanun"un 4 Ocak 1961'de kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması, gazetecilik mesleği için bir dönüm noktası oldu.

"İş sözleşmelerinin yazılı yapılması", "Sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması"nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından ise tepkiyle karşılandı.

Yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu, "212 Sayılı Yasa"nın ve "Basın İlan Kurumunun Oluşmasına İlişkin 195 Sayılı Yasa"nın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bir bildiriye imza attı ve gazetelerin baskısını 3 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.