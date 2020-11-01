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Habere gitmek isteyen gazeteciye hırsızlık şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yerel bir gazetenin motosikleti gece saatlerinde kapının önünden çalındı.

Şanlıurfa’da yerel bir gazetenin motosikleti gece saatlerinde kapının önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sıralarında Eyyübiye ilçesi Kadığolu Mahallesi 1393. Sokak’ta yaşandı. Yerel yayın yapan bir gazetenin muhabiri İbrahim Çakmak, saat 03.45’te habere gitmek için gazete binasından çıktığında kapıya park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakmak, motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Hırsızlık olayı sonrası polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikletin gece saatlerinde çalındığını söyleyen gazetenin muhabirlerinden Ahmet Durmuş, ”Gece saat 3 buçuk sıralarında gazete önünde 2 motosikletimiz vardı. İkisi de kameraya görünür şekildeydi. Hırsızlar geldi, biri çocuktu, kamera görüntülerinde öyle görünüyordu. Hırsızlar motosiklete baktı, birini beğenmeyince diğerine, yeni aldığımız motosiklete yöneldi. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Direksiyonu zorladılar, direksiyon kilidini kırdılar. Biri yolu kontrol etti, diğeri de motosikleti götürdü. Gece çalışan arkadaşımız da gece bir kaza haberi vardı, ona gitmeye çalıştığı esnada motoru yerinde göremedi. Habere giderken haber oldum misali oldu. Emniyet Müdürlüğü birçok hırsızlık olayında başarıya imza attı. Bizim motosikleti de bulacaklarından eminiz” diye konuştu.

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