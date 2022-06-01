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  4. Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

01.06.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de bir genç kızın tacize uğradığı iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. Girdiği dükkanda tacize uğrayan genç kızın yakınları dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Öfkeli mahalleli ile polis arasında gerginlik yaşanırken şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığından da açıklama geldi.

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Haberi alan genç kızın yakınları dükkanın bulunduğu caddeye koşarken öfkeli mahalleli ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, öfkeli kalabalığı gaz ve havaya ateş ederek dağıtırken şüpheli gözaltına alındı.

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ÇIĞLIK ATARAK DÜKKANDAN AYRILDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı. Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından işyerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultanbeyli taciz
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