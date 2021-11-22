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Haberi geldi! Facebook Messenger ve Instagram'da 2023'e kadar göremeyeceğiz

22.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, gelen haberlere göre 2023 yılına kadar Facebook Messenger ve Instagram'da uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) varsayılan olarak kullanıma sunmayı planlamıyor.

Haberi geldi! Facebook Messenger ve Instagram'da 2023'e kadar göremeyeceğiz

Uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliği özellikle WhatsApp kullanıcılarının gizliliği için hayli önem arz ediyor. Bu özellik, halihazırda WhatsApp'ta varsayılan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak WhatsApp gibi Meta çatısı altında bulunan Facebook Messenger ve Instagram'da hala şifreli bir sohbeti sizin başlatmanız gerekiyor. Yani varsayılan olarak sunulmuyor. Şirket 2022'de bu özelliği varsayılan olarak iki uygulamaya da genişletmeyi planlıyordu. Gelen haberlere bakarsak, bu özelliğin varsayılan olarak kullanıma sunulması şirketin başlangıçta umduğundan daha uzun sürecek gibi görünüyor.

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UÇTAN UCA ŞİFRELEME İÇİN 2023'Ü İŞARET ETTİ

The Guardian'ın haberine göre, güvenlik şefi Antigone Davis, The Telegraph için bir yorum yazarak Facebook Messenger ve Instagram'da varsayılan olarak uçtan uca şifreli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının "2023'te bir zamana" ertelendiği konusunda uyardı. Davis, sosyal medya firmasının bunu başlangıçta 2022'de tamamlamayı planladığını, ancak "doğru bir şekilde yapmak" için fazladan zaman istediğini söyledi.

Facebook Messenger uçtan uca şifreleme

META, BİRLEŞİK KRALLIK'TA BASKI GÖREBİLİR

Gecikme, en azından Birleşik Krallık'ta, garip bir zamanlamaya yol açabilir. Ülke, 2023'te teknoloji şirketlerinin istismarı önlemesini ve çocukları korumasını gerektirecek bir güvenlik yasası çıkarıyor. Şu anki Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, kolluk kuvvetlerinin suçluları takip etme kabiliyetini "ciddi şekilde" sınırlandıracağını iddia ederek, varsayılan şifrelemeye karşı çıkıyor. Bu yüzden Meta, yasa yürürlüğe girene kadar planlarını değiştirme baskısı ile karşı karşıya kalabilir.

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Davis, Meta'nın hala şifrelenmemiş bilgi ve kullanıcı raporlarının bir kombinasyonu yoluyla kötüye kullanımı tespit etme gücüne sahip olacağını söyledi. Gecikme, hükümetlere güvence vermek ve olası çatışmaları önlemek için zaman da sağlayabilir. Bu durumda, sohbet şifrelemesinin önemli bir tehdit altında olmadığı söylenebilir, ancak daha uzun zaman dilimi biraz belirsizliğe neden olabilir.

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