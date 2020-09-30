Haberi gözyaşları içinde sunmuştu! Azerbaycanlı spiker Hesenli o anları anlattı

Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli o anları anlattı. Hesenli yaptığı açıklamada, “Duygulanmamak elde değildi. 27 yılın hasretiydi o gözyaşları. 27 yılın acısıydı o gözyaşları" dedi.

"SEVİNCİMİ GÖZYAŞLARIYLA İFADE EDEBİLDİM"

Hesenli açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"İnsanlarımız, o topraklarda doğdu ama o topraklarda büyüyemediler. Annesinin, atasının mezarları o topraklarda ama bugün onları ziyaret edemiyorlar. Bazı insanlar var ki yeni aile kurmuştu, hayat yoldaşlarını yitirdiler. Onların yarım kalan arzuları vardı. Onların evlatlarıydı. Orada hayatını kaybedenler oldu, esir düşenler oldu. Bizim yarım kalan arzumuzdu Dağlık Karabağ. Gözyaşlarına boğuldum, sevinçliydim. Altı kentimiz işgalden kurtuldu. Bu sevinci o gözyaşlarıyla ifade edebildim. Çok mutluydum, sevinçliydim” dedi.

“TÜRKİYE, KARDEŞLİĞİMİZ İÇİN VAR OLSUN”

Jale Hesenli, gözyaşlarıyla sunduğu haberin ardından Türkiye’den çok sayıda destek mesajı aldığını ifade etti. Hesenli, “Türkiye’den çok güzel mesajlar aldım. Destek mesajları aldım. Kardeş Türkiye’den çok mesaj adım. Desteğinizi gördük her zamanki gibi. Kardeşliğimizi, desteğinizi, birliğimizi gördük. Bizimle birlikte gülen, bizimle birlikte ağladığınız için size teşekkür ediyoruz. Var olun, kardeşliğimiz için var olun. Her zaman birbirimizin yanında olalım” dedi.