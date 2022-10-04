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Haberi sosyal medya hesabından duyurdu: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

04.10.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Binali Yıldırım, "Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." ifadelerini kullandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyurdu: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti. (AA)

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