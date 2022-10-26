HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Haberi televizyonda görür görmez kuyumcuya koştu! 'Parayı sayınca fazla olduğunu anladım'

Haberi televizyonda görür görmez kuyumcuya koştu! 'Parayı sayınca fazla olduğunu anladım'

26.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da meydana gelen olayda kuyumcuda döviz bozduran ve 60 bin TL fazla para alan kişi, olayın haber olmasından sonra aldığı fazla paraları kuyumcuya iade etti. Kendisinin fazla para aldığını bilmediğini söyleyen kişi, ''Televizyonda gördüm haberleri, baktık ki paramız fazla geri getirip iade ettim” dedi. Kuyumcu da yaşanan olay karşısında, ''Amcamıza çok teşekkür ediyoruz. insanlık ölmemiş. 60 binin tamamı geldi'' ifadelerini kullandı.

Haberi televizyonda görür görmez kuyumcuya koştu! 'Parayı sayınca fazla olduğunu anladım'

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman merkez Sümer Meydanında bulunan bir kuyumcuya gelen ve burada 5 bin 100 İsveç kronunu bozduran Eşref Turan’a, 6 bin 700 TL para verilmesi gerekilirken kuyumcu çalışanı genç yoğunluktan 67 bin 300 TL ödeme yapmıştı. Kendisine fazla para verildiğini anlamayarak 67 bin 300 TL parayla kuyumcudan ayrılan yaşlı adam kuyumcudan ayrılmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrası durumu fark eden Eşref Turan, aldığı paralarla kuyumcunun yolunu tuttu.

Screenshot_20

Eşref Turan, kendisine yanlışlıkla verilen 60 bin 700 TL’yi kuyumcu Can Dereci’ye teslim etti. Parasının iade edilmesine oldukça sevinen Can Dereci, Eşref Turan’a teşekkür ederek insanlık ölmemiş'' dedi.

''PARASINI SAYINCA FAZLA OLDUĞUNU ANLAMIŞ''

Kendisinin de fazla para aldığını bilmediğini ve çıkan haberde görür görmez hemen kuyumcuya geldiğini belirten Eşref Turan, “ Burada döviz bozdurmuştum. Televizyonda gördüm haberleri, baktık ki paramız fazla geri getirip iade ettim” dedi.
Para iadesinde bulunan Eşref Turan ile Eşref Turan’ın durumu fark etmesini sağlayan İhlas Haber Ajansına teşekkür eden kuyumcu Can Dereci, “Sizin aracılığınız ile bütün medyada yayımlanan haber sonrasında Eşref Turan’ı arayan yakınları durumu belirtmiş kendisi de televizyonlardan izlemiş ve parasını sayınca paranın fazla olduğunu anlamış. Paramızı getirip bizlere teslim etti. Amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün duyarlı insanlara, yardımcı olan arkadaşlara herkese teşekkür ediyoruz. 60 binin tamamı geldi” diye konuştu.

Screenshot_21

Screenshot_23

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedimMüge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim
Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"
Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çektiBu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

İlginizi Çekebilir

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.