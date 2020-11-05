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Haberin ardından köpeği sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı olan köpeği aldığı iddia edilen şahıs, arabayla çarptığı köpeği getirip sahibine teslim etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı olan köpeği aldığı iddia edilen şahıs, arabayla çarptığı köpeği getirip sahibine teslim etti. Köpeği alan şahıs, hayvanı veterinerde tedavi ettirdikten sonra getirdiğini ileri sürdü.
Olay Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs iş yeri önünde bağlı olan köpeği önce sevdi ardından geldiği arabasına koyarak götürdü. Sabah iş yerine gelen köpeğin sahibi Erhan Kalkan köpeğin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde köpeğin bir erkek şahıs tarafından götürüldüğünü tespit etti. Bunu üzerine alan şahsın görüntülerini sosyal medya hesabından ve basınma paylaştı.
Konunun haber olması üzerine köpeği alan şahıs sahibiyle irtibata geçti. Şahıs araçla giderken köpeğe çarptığı için veterinere götürdüğünü söyledi. Şahıs köpeği getirip sahibine teslim etti. Ateş isimli Alman kurt köpeğine kavuşan çalışanlar ve işletme sahibi, her şeye rağmen köpeği alan şahsa teşekkür ederek köpeklerini teslim aldı.
İş yeri çalışanlarından Hamdullah Uçar yaptığı açıklamada, "Dün gece dükkanın önünde bağlı olan köpek bir şahıs tarafından alındı. Bunun üzerine haberler yapıldı. Çıkan haberleri şahsın arkadaşlarının görmesi üzerine kendisine haber verilmesi ile şahıs bizler ne irtibata geçti. Şahıs köpeği çalmadığını arabayla kendisine çarptı için yaralandığını ve tedavi etmek için götürdüğünü Söyledi. Bizler de iyi niyetine teşekkür ettik Ateş isimli köpeğimize kavuştuğumuz için mutluyuz" dedi.

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