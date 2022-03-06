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Haberler peş peşe geldi! Kimi Rusya'ya oyun satmayı durdurdu, kimi ise...

06.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna işgali yüzünden Rusya'ya karşı peş peşe yaptırım haberleri gelirken, şirketlerden de Moskova'ya karşı çeşitli yaptırım kararları uygulanmaya başlandı. Bu şirketlerin arasına son olarak Activision Blizzard, Epic Games, Cogent Communications, PayPal, TikTok ve Samsung katıldı.

Haberler peş peşe geldi! Kimi Rusya'ya oyun satmayı durdurdu, kimi ise...

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda bulunan Rusya'ya karşı peş peşe yaptırım kararları geliyor. ABD ve diğer ülkeler Rusya'ya yönelik önemli yaptırım kararları alırken, bazı şirketler de ülkeye yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ardı ardına gelen haberler sonrası bu şirketlerin sayısı çok kısa bir zamanda çoğaldı. Son olarak Activision Blizzard, Epic Games, Cogent Communications, PayPal, TikTok ve Samsung gibi şirketlerin de Rusya'ya yönelik karar aldıkları aktarıldı.

ACTIVISION BLIZZARD VE EPIC GAMES'TEN RUSYA KARARI

World of Warcraft, ve Call of Duty gibi popüler oyunları barındıran ABD'li video oyunu geliştiricisi Activision Blizzard, Rusya'da yeni oyun satışlarını durdurdu.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games ise Activision Blizzard'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya ile oyun ticareti yapmayı durdurduğunu açıkladı.

COGENT COMMUNİCATİONS'TAN RUSYA'YA KÖTÜ HABER

Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir internet servis sağlayıcısı olan Cogent Communications, Reuters'ın haberine göre, Rus müşterilerine internet hizmeti sağlamayı kesti.

BİR RUSYA KARARI DA PAYPAL'DAN

PayPal, ülkenin Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, PayPal CEO'su Dan Schulman'un şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararını teyit eden mektubunu Twitter'dan paylaştı.

TikTok

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TIKTOK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DENEMEYE BAŞLAYACAK

Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak, yeni politikasını planlarını hızlandırma kararı alan TikTok, önümüzdeki günlerde devlet tarafından kontrol edilen bazı medya kuruluşlarından gelen videolara etiket koymaya başlayarak yeni politikasını denemeye başlayacağını açıkladı.

Samsung Exynos

SAMSUNG ASKIYA ALDI

Samsung yaptığı açıklamada, mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle tüm ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.

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