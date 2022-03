Haberler peş peşe geldi! Kimi Rusya'ya oyun satmayı durdurdu, kimi ise...

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda bulunan Rusya'ya karşı peş peşe yaptırım kararları geliyor. ABD ve diğer ülkeler Rusya'ya yönelik önemli yaptırım kararları alırken, bazı şirketler de ülkeye yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ardı ardına gelen haberler sonrası bu şirketlerin sayısı çok kısa bir zamanda çoğaldı. Son olarak Activision Blizzard, Epic Games, Cogent Communications, PayPal, TikTok ve Samsung gibi şirketlerin de Rusya'ya yönelik karar aldıkları aktarıldı.

World of Warcraft, ve Call of Duty gibi popüler oyunları barındıran ABD'li video oyunu geliştiricisi Activision Blizzard, Rusya'da yeni oyun satışlarını durdurdu.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games ise Activision Blizzard'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya ile oyun ticareti yapmayı durdurduğunu açıkladı.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir internet servis sağlayıcısı olan Cogent Communications, Reuters'ın haberine göre, Rus müşterilerine internet hizmeti sağlamayı kesti.

PayPal, ülkenin Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, PayPal CEO'su Dan Schulman'un şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararını teyit eden mektubunu Twitter'dan paylaştı.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it’s official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for ???????? pic.twitter.com/RaJxEMSLQe