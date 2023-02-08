Haberler peş peşe geliyor! Depremden 45 saat sonra enkazdan çıkarıldılar

Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3’ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen 10 ilden biri olan Hatay’da 2 binden fazla konutta hasar alırken birçoğu da yerle bir oldu.

Büyük Dalyan Mahallesi'nde 3 katlı binada 5 kişilik Gümüş Ailesi’nden 2’si hayatını kaybederken baba Bülent Gümüş ve 2 çocuğu sağ olarak Bursa Orman Bölge ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin diğer iki bireyi ise enkaz altında hayatını kaybetti.

6'SI ÇOCUK 11 KİŞİ KURTARILDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde yıkılan apartmanların enkazından 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Düzce'den bölgeye giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR) ile AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ekipleri, afetin ikinci gününde Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Çalışmaların sürdüğü sırada İstasyon Sokak'ta bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu 8 yaşındaki Simge ve 1 yaşındaki Ali Aras'ı depremin 36. saatinde kurtarmayı başardı. Sağlık kontrolünden geçirilen depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

45 SAAT KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’da 45 saat sonra enkaz altında kalan 1 kadın daha sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya’da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan Fatma Sarıbaş 45 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan Fatma Sarıbaş’ın Özpolatlar Apartmanı’ndan sağ kurtarılan 9’ncu kişi olduğu öğrenildi. (AA-İHA-DHA)

