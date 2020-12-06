HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi

"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi

06.12.2020 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Fatih’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Fatih Aksaray’da kurulan denetim noktasında görevli ekipler, vatandaşlara ve sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına dair belge sordu. Kısıtlamadan muaf olan turistlerin maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları gözlenirken, ekipler sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"Yasaklardan haberim yoktu"
Polis tarafından durdurulan yabancı uyruklu bir kişi, "Televizyon ve haberleri izlemiyorum. İnternette de gözüme çarpmadı. Yasaklardan haberim yoktu. Arkadaşım hasta, yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı. Kimliği ve oturma izni olmayan kişi, ekiplerce karakola görüldü. Bunun yanı sıra kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
Belçika’dan gelen ve seyahat izin belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası uygulanan Ahmet Uysal, "Yurt dışından geliyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasından havalimanında haberim oldu. Havalimanında belge almam söylendi ama almadım. Edirne’ye gidiyorum şimdi ama ceza yedim. Şimdi telefondan izin almaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama açıklandı!KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama açıklandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

MSB duyurdu! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

28 operasyonda 58 terörist öldürüldü

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.