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Haberleşme istasyonunda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

ERZİNCAN kent merkezinde Türk Telekom'a ait haberleşme için kullanılan radyolink istasyonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN kent merkezinde Türk Telekom'a ait haberleşme için kullanılan radyolink istasyonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu. Saat 01.00 saatlerinde, Ordu Caddesi üzerindeki Türk Telekom İl Müdürlüğü bahçesindeki, haberleşmeyi sağlamak amacıyla kurulan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki radyolink istasyonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, itfaiye erleri yangına itfaiye aracının merdiveni yardımı ile müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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