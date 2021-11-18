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Habertürk canlı yayında ilginç anlar: Bana niye kızıyorsunuz?

18.11.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy ve Dr. Şeref Oğuz arasında yaşanan ilginç diyalog canlı yayınına yansıdı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı anlarda Habertürk canlı yayınında olan Ebru Baki, Mehmet Akif Ersoy ve Şeref Oğuz arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"BANA NİYE KIZIYORSUNUZ?"

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklama yapmamasına ilişkin Mehmet Akif Ersoy, Dr. Şener Oğuz'a "Kararın çıkmamasıyla ilgili bu normal mi?" sorusunu yöneltti. Oğuz ise, "Son aylar içerisindeki ne normal ki, buna normal diyeyim kardeşim" cevabını verdi. Mehmet Akif Ersoy ise gülümseyerek "Bana neden kızıyorsunuz?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Habertürk TCMB
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