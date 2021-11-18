Habertürk canlı yayında ilginç anlar: Bana niye kızıyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı anlarda Habertürk canlı yayınında olan Ebru Baki, Mehmet Akif Ersoy ve Şeref Oğuz arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"BANA NİYE KIZIYORSUNUZ?"

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklama yapmamasına ilişkin Mehmet Akif Ersoy, Dr. Şener Oğuz'a "Kararın çıkmamasıyla ilgili bu normal mi?" sorusunu yöneltti. Oğuz ise, "Son aylar içerisindeki ne normal ki, buna normal diyeyim kardeşim" cevabını verdi. Mehmet Akif Ersoy ise gülümseyerek "Bana neden kızıyorsunuz?" dedi.

