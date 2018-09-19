Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında 24 Haziran gecesi ile ilgili hakkında yapılan yorumlar sonrası canlı yayına telefonla bağlanan Muharrem İnce ve Nuh Albayrak arasında gergin anlar yaşandı.

"BÖYLE BİR YORUMDA BULUNAMAZSINIZ"

Nuh Albayrak'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Keşke süreci daha iyi yönetseydik de bu küskünlük, kırgınlık olmasın' sözlerindeki muhattabı kim?" sorusu sonrası Muharrem İnce, "Burada siz yorum yapamazsınız bir kişi hakkında. Sayın Genel Başkan adına böyle bir yorumda bulunamazsınız." ifadelerini kullandı.

"KAYBOLDU SÖZCÜĞÜ GÜZEL BİR SÖZCÜK DEĞİL"

Muharrem İnce daha sonra Nuh Albayrak'ın 24 Haziran gecesine yönelik kendisi hakkında söylediğini iddia ettiği sözlere de değinerek, "Nuh Bey 'O gece Muharrem İnce açıklama yapmadı' sözlerini söylemesini isterim. 'Kayboldu' sözcüğü güzel bir sözcük değil. Onu düzeltmesini isterim. O zaman Sayın Akşener de kayboldu,Sayın Kılıçdaroğlu da kayboldu, Sayın Karamollaoğlu da kayboldu." dedi.

"KASEDİ DAHA SONRA İNCELERSİNİZ"

Nuh Albayrak'ın Muharrem İnce hakkında 'kayboldu' sözcüğünü kullanmadığını söylemesi üzerine İnce, "Sayın Albayrak, kasedi daha sonra incelersiniz, ne konuştuğunuzu; 'Muharrem İnce o gece ortadan kayboldu' dediniz. Ben onun üzerine bağlandım' ifadelerini kullandı.