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Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:07 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Programa telefon ile katılan Muharrem İnce, 24 Haziran akşamı ile ilgili hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. İnce, Nuh Albayrak'a yönelik, "Burada siz yorum yapamazsınız bir kişi hakkında. Sayın Genel Başkan adına böyle bir yorumda bulunamazsınız." ifadelerini kullandı. İnce, ayrıca Albayrak'ın hakkında söylediği 'o gece kayboldu' sözcüğünün de düzeltmesini istedi.

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında 24 Haziran gecesi ile ilgili hakkında yapılan yorumlar sonrası canlı yayına telefonla bağlanan Muharrem İnce ve Nuh Albayrak arasında gergin anlar yaşandı.

"BÖYLE BİR YORUMDA BULUNAMAZSINIZ"

Nuh Albayrak'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Keşke süreci daha iyi yönetseydik de bu küskünlük, kırgınlık olmasın' sözlerindeki muhattabı kim?" sorusu sonrası Muharrem İnce, "Burada siz yorum yapamazsınız bir kişi hakkında. Sayın Genel Başkan adına böyle bir yorumda bulunamazsınız." ifadelerini kullandı.

"KAYBOLDU SÖZCÜĞÜ GÜZEL BİR SÖZCÜK DEĞİL"

Muharrem İnce daha sonra Nuh Albayrak'ın 24 Haziran gecesine yönelik kendisi hakkında söylediğini iddia ettiği sözlere de değinerek, "Nuh Bey 'O gece Muharrem İnce açıklama yapmadı' sözlerini söylemesini isterim. 'Kayboldu' sözcüğü güzel bir sözcük değil. Onu düzeltmesini isterim. O zaman Sayın Akşener de kayboldu,Sayın Kılıçdaroğlu da kayboldu, Sayın Karamollaoğlu da kayboldu." dedi.

"KASEDİ DAHA SONRA İNCELERSİNİZ"

Nuh Albayrak'ın Muharrem İnce hakkında 'kayboldu' sözcüğünü kullanmadığını söylemesi üzerine İnce, "Sayın Albayrak, kasedi daha sonra incelersiniz, ne konuştuğunuzu; 'Muharrem İnce o gece ortadan kayboldu' dediniz. Ben onun üzerine bağlandım' ifadelerini kullandı.

"BU İŞ OLACAK DEMİŞLERDİ"

Didem Arslan Yılmaz'ın "CHP tabanında bir küskünlük var. Bunu kabul ediyorsunuz değil mi?" sorusu karşısında konuşan Muharrem İnce, "İnsanlar ilk kez bu seçimde büyük umut bağlamışlardı. Bu iş olacak demişlerdi. Bu olmayınca umutları kırıldı. Gitmeyeceğiz sandığa diyenler var bunu duyuyorum. Ama seçim zamanı gönülleri el vermeyip tekrar oy kullanacaklardır." dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ADAY OLACAK MI?

Muharrem İnce Didem Arslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı üzerine sorduğu soruya ise, "Ben CHP'ye Genel Başkan olup, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olmak istiyorum. Nokta." şeklinde cevap verdi.

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Habertürk TV Didem Arslan Yılmaz türkiyenin nabzı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın işi tetikçilik niye muhatap alıyorsun bırak havlasın dursun PARASINI ALMIŞ BEDAVAYA HAVLAYACAK DEYİL YA HAK ETSİN
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