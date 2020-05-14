Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi

Habertürk TV'deki "Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile Gün Başlıyor" programında ilginç anlar yaşandı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya ve eğitim sosyoloğu Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yorumları ve değerlendirmeleriyle katıldığı canlı yayında YKS'ye girecek öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Maske ile sınava girmenin sıcak havalarda ayrı bir zorluğu olacağını belirten Prof. Dr. Eraslan psikolojik olarak çocukların kendilerini bu duruma hazırlaması için "Maskenin önemi çocuğa doğru anlatılmalı" dedi.

OĞLU BİR ANDA ODAYA GİRDİ

Eraslan açıklamalarına devam ettiği sırada bir anda odaya küçük oğlu Çınar girdi. Oğlunun arkasından el sallaması ve temas etmesi sonrası kısa süreli panikleyen Eraslan ne yapacağını bilemedi.

Araya giren Serap Belet gülümseyerek "Gelsin o da katılsın, ne güzel oldu!' ifadelerini kullandı.

Eraslan bir süre daha yayına devam ederken, küçük Çınar'ın hareketleri izleyenlere tebessüm ettirdi.

