Habertürk canlı yayınında ortalık bir anda gerildi! Veyis Ateş reklama gitmek zorunda kaldı

Gazeteci Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Habertürk ekranlarındaki Türkiye'nin Nabzı programına bu hafta gazeteciler Hadi Özışık, Hasan Öztürk, Elfin Tataroğlu ve Deniz Zeyrek konuk oldu.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin ve yeni anayasa çalışmalarının konuşulduğu programda bir ara Gezi Olayları'ndaki provokatör FETÖ'cüleri sayan Elfin Tataroğlu'na Hasan Öztürk'ten müdahale geldi.

Öztürk, "Diğer terör gruplarını da sayın, koşarken belinden tabancası düşen terör örgütü üyelerini de sayın. FETÖ'cüler provoke etti tamam ama onları da saymanız gerekiyor." dedi.

Bunun üzerine Elfin Tataroğlu da "Bana ne söyleyeceğimi dikte edemezsiniz." diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

VEYİS ATEŞ ARAYA GİTTİ

Bir anda gerginleşen ortamı yumuşatmaya çalışan Veyis Ateş, çareyi reklama gitmekte buldu.

