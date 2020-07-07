Habertürk canlı yayınında ortalık karıştı: Ya sen ne kadar boş bir adamsın

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında AK Parti'nin çoklu baro teklifi tartışıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti eski Milletvekili Resul Tosun ve gazeteci Metin Özkan'ın konuk olduğu programda gergin anlar yaşandı.

'SENİN SÖYLEDİĞİN BİR TANE MUTEBER CÜMLE YOK Kİ'

AK Partili Resul Tosun'a tepki gösteren Dervişoğlu "Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Resul Tosun'un, "İade ediyorum" şeklinde yanıt vermesinin ardından Dervişoğlu, "Neyi iade edersen et. Biraz terbiyeli ol. İnsanın sinirini bozma. Neyin cevabını verdin? Senin söylediğin muteber bir tane cümle yok ki cevap vereyim" dedi.

Tosun ise Müsavat Dervişoğlu'na "Saçmalıyorsun" şeklinde yanıt verdi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya sen ne kadar boş bir adamsın. Siz bu işin hiçbir tarafında yoksunuz. Bu tartışmalarla kamuoyunun beynini bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Ben anlatmaya çalışacağım ama siz doğruları dinlemekten rahatsız oluyorsunuz. Biraz saygılı olun"

DİDEM ARSLAN'DAN İSTEKTE BULUNDU

Didem Arslan Yılmaz'dan da bir istekte bulunan Dervişoğlu, "Sizden bir istirhamım var. Beni programınıza konuk ederken konuklarınızı dikkatli seçmenizi istirham ediyorum. Ben böyle kamuoyunu rahatsız eden insanlarla tartışmak istemiyorum" dedi.

Bunun üzerine sinirler daha da gerilince araya Didem Arslan Yılmaz girdi.

