HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı

Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 23:38 | Son Güncelleme

Adil Gür canlı yayında rahatsızlanınca Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı. Adil Gür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi

Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı

Araştırma şirketi sahibi Adil Gür, canlı yayında rahatsızlanınca Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı. Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Reklam dönüşü açıklama yapan program sunucusu Veyis Ateş, Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"BİRAZ GEÇ FARK ETTİM"

Ateş, "Birazdan ailesine ulaşılacak, Adil Gür kıymetli dostumuz tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de Mete'ye dalmışım biraz geç fark ettim." dedi.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Ateş, "Kötü bir durum yok, ama panikledik birden bire onu öyle görünce. Birkaç dakika sonra kendisine geldi. Sağlık durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldıBüyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Bugün EBA TV’de hangi dersler var?Bugün EBA TV’de hangi dersler var?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ, subay ve adayları TSK'dan attırmak için bu yöntemleri kullanmış! Her detayı iğrenç
FETÖ, subay ve adayları TSK'dan attırmak için bu yöntemleri kullanmış
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.