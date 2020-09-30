Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı

Araştırma şirketi sahibi Adil Gür, canlı yayında rahatsızlanınca Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı. Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Reklam dönüşü açıklama yapan program sunucusu Veyis Ateş, Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"BİRAZ GEÇ FARK ETTİM"

Ateş, "Birazdan ailesine ulaşılacak, Adil Gür kıymetli dostumuz tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de Mete'ye dalmışım biraz geç fark ettim." dedi.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Ateş, "Kötü bir durum yok, ama panikledik birden bire onu öyle görünce. Birkaç dakika sonra kendisine geldi. Sağlık durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

