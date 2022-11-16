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Habertürk canlı yayınında tansiyon yükseldi! Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı'nı azarladı: Beni delirtmeyin, car car konuşuyorsunuz

16.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında yaşananlar gündem oldu. Sokak hayvanları konusu işlendiği programda gazeteci Fatih Altaylı, konuklardan biri olan HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’ı canlı yayında azarladı. Altaylı'nın oldukça sinirli olduğu görülürken o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Habertürk canlı yayınında tansiyon yükseldi! Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı'nı azarladı: Beni delirtmeyin, car car konuşuyorsunuz

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında tansiyon yükseldi. Habertürk'te yayınlanan programda sokak hayvanları konusu işlenirken Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar konuk oldu.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'ın konuşması sırasında "kısırlaştırılıp sokağa bırakılan" hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulunurken tansiyon bir anda yükseldi. Şenpolat'ı çok konuştuğu gerekçesiyle durdurmaya çalışan Fatih Altaylı, sinirlerine hakim olamadı.

"CAR CAR KONUŞUYORSUN"

HAYTAP Başkanı'na sinirlenen Altaylı, "Burası size özel bir program değil. Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var Allah aşkına. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım. Bağıra bağıra konuşmayın. Biz burada eşek başı değiliz." dedi.

Programda yaşananlar sosyal medyada da olay olurken görüntüler yüzlerce kez paylaşıldı.

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Fatih Altaylı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

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