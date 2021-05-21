Habertürk canlı yayınındaki hata Temel Karamollaoğlu’na "aman aman" dedirtti

Habertürk TV’de ‘’Nedir Ne Değildir’’ isimli programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuk oldu.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Veyis Ateş; Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde sorular yöneltti.

Konulardan biri de İsrail’in Gazze saldırılarıydı.

Karamollaoğlu, ‘’’Gazze devlet olarak kabul edilmediği için, Hamas’ı da terör örgütü olarak görüyorlar, bu yanlıştır’’ dedi.

Ancak ekranda, ‘’Karamollaoğlu: Hamas terör örgütüdür’’ yazısı görüldü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından, moderatör Mehmet Akif Ersoy bir düzeltme açıklaması yaptı.

KJ’de sayın Karamollaoğlu’nun ifadesinde, ‘’Hamas terör örgütü gibi bir şey yazılmış onu düzelteyim, bizden kaynaklı bir KJ yanlışı’’ dedi.

Karamollaoğlu’ysa ‘’Aman aman, çok önemli, o hata kabul edilebilir bir şey değil’’ tepkisinde bulundu.



