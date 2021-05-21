HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Habertürk canlı yayınındaki hata Temel Karamollaoğlu’na "aman aman" dedirtti

Habertürk canlı yayınındaki hata Temel Karamollaoğlu’na "aman aman" dedirtti

21.05.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun konuk olduğu Habertürk canlı yayınında herkesi şaşkına uğratan KJ hatası yaşandı. Hatayı duyan Karamollaoğlu "aman aman" demekten kendisini alıkoyamadı.

Habertürk canlı yayınındaki hata Temel Karamollaoğlu’na "aman aman" dedirtti

Habertürk TV’de ‘’Nedir Ne Değildir’’ isimli programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuk oldu.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Veyis Ateş; Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde sorular yöneltti.

Konulardan biri de İsrail’in Gazze saldırılarıydı.

Karamollaoğlu, ‘’’Gazze devlet olarak kabul edilmediği için, Hamas’ı da terör örgütü olarak görüyorlar, bu yanlıştır’’ dedi.

Ancak ekranda, ‘’Karamollaoğlu: Hamas terör örgütüdür’’ yazısı görüldü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından, moderatör Mehmet Akif Ersoy bir düzeltme açıklaması yaptı.

KJ’de sayın Karamollaoğlu’nun ifadesinde, ‘’Hamas terör örgütü gibi bir şey yazılmış onu düzelteyim, bizden kaynaklı bir KJ yanlışı’’ dedi.

Karamollaoğlu’ysa ‘’Aman aman, çok önemli, o hata kabul edilebilir bir şey değil’’ tepkisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi: Ne Çayeli'ne, ne İkizdere'ye yakıştıAkşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi: Ne Çayeli'ne, ne İkizdere'ye yakıştı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Habertürk Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.