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Habertürk ekranlarında Faik Işık'tan küfür skandalı! Didem Arslan Yılmaz dondu kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 10:14 | Son Güncelleme

Habertürk TV canlı yayınında edilen küfür herkesi şoke etti. Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlük yaptığı Türkiye Nabzı programında Avukat Faik Işık'ın ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki topladı.

Habertürk ekranlarında Faik Işık'tan küfür skandalı! Didem Arslan Yılmaz dondu kaldı!

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında görevinden istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı konusu konuşuluyordu. Yılmaz'ın konuklarından birisi de avukat Faik Işık'tı.

IŞIK'IN ETTİĞİ KÜFÜR SONRASI DİDEM ARSLAN ARAYA GİRDİ

Yaycı'nın neden istifa ettiği konuşulurken, avukat Işık askerde yaşadığı bir anısını anlatmaya başladı:

"Gidiyorsun yapıyorsun, 20 dakika sonra kapısını çalıyorsun tak tak tak. 'Komutanım emriniz tamam'. Bir görev daha veriyor. 'Git şunu yap. Varilleri topla mayın deposunun önüne roket atar atışı için engel teşkil et.' Tak tak 30 dakika sonra kapısını çalıyorum 'Komutanım tamam." En sonunda komutan dedi ki, "S....r git asteğmenim" dedi. "Sana iş bulmak için"

Bu sözlerin ardından Işık ile Yılmaz arasında şu diyaloglar yaşandı:

Didim Arslan Yılmaz: Faik Bey sözlerinize dikkat edin.

Faik Işık: Sana eziyet etmek için aklıma gelecek... Ben yaşadığım için söylüyorum. Hiç romantik olmanıza gerek yok.

D.A. Yılmaz: Anladım ama burası bir kanal ve şu an canlı yayın.

F. Işık: Biz hayatta bunları yaşamıyoruz. Tabi bunları yaşamıyoruz. Size şöyle söyliyeyim. Ya ben seni cezalandırmak için ceza çekiyorum. Bazan komutanlarınız size...

Faik Işık, daha sonra sarf ettiği küfür nedeniyle sunucu Didem Arslan Yılmaz tarafından bir kez daha uyarılınca, "Türk milleti olarak bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum." dedi.

Faik Işık'ın sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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