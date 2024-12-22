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  4. Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci tacize isyan etti! "Bu çaresizlik kabul edilemez"

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci tacize isyan etti! "Bu çaresizlik kabul edilemez"

22.12.2024 20:53
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 20:53
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Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, kanal binasında mahsur kaldı. Ela Rümeysa Cebeci, binanın önüne gelen ve kendisi ile evleneceğini söyleyen bir şahıs yüzünden isyan etti. Cebeci, "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medyadan taciz edildiğini paylaştı. Cebeci, kanal binasının önüne gelen ve kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kişi yüzünden binada mahsur kaldı.

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"BU ÇARESİZLİK KABUL EDİLEMEZ"

O anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz" notunu düşen Cebeci, duruma isyan etti.

Cebeci paylaşımında, "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadesine yer verdi.

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ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü’nde de master yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.

Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. Bu deneyimler, ona medya dünyasında sağlam bir yer kazandırdı. TRT 1’de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik görevini üstlendi. Bugün ise Habertürk TV’de hafta içi her gün saat 6 ile 9 arasında yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunuculuğunu yaparak, izleyicileriyle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Habertürk isyan
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