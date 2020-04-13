HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Habertürk'te Veysi Ateş'in sunuculuğunu yaptığı Gündem programına çıkan yellenme sesi damga vurdu. Ateş, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayınına devam ederken konuklar da Bakan Soylu'nun istifa sürecini değerlendirdi.

Habertürk'ün programı Gündem ilginç bir olayla adından söz ettirmeyi başardı. Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda ekrana yellenme sesi geldi. Hangi konuğun yellendiği ise anlaşılamadı.

Habertürk'te gazeteci Veyis Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı Gündem programına Adil Gür, Gürkan Hacır, Nedim Şener ve Mete Yarar konuk olarak katıldı.

VEYSİ ATEŞ SESİ DUYDU, ZOR ANLAR YAŞADI

Koronavirüsü nedeniyle programa katılan konuklar evlerinden bağlantı kurmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili yorumların yapıldığı esnada ekranda ilginç bir ses duyuldu. Veyis Ateş'in söz konusu sesi duyarak zor anlar yaşadığı görüldü.

Veyis Ateş, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayınına devam ederken konuklar da Bakan Soylu'nun istifa sürecini değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da yayılan olay ilginç ve komik yorumların yapılmasına neden oldu. Twitter'da yellenme anları gündeme girmeyi başardı. Canlı yayın kazası olarak değerlendirilen olay Habertürk Gündem programının yayın akışını bozmadı, fakat acil reklama gidilmesine neden oldu.

VEYSİ ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Veyis Ateş daha sonra yaptığı açıklamada yellenmeyi kabul ederek, “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” diyerek konuya açıklık getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
923. hafta çekilişi canlı yayında!923. hafta çekilişi canlı yayında!
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
Anahtar Kelimeler:
Habertürk canlı yayın yellenme sesi veysi ateş

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Diğer Haberler
Bakan Soylu’dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz

Bakan Soylu’dan ilk açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan şantiyeler için koronavirüs kılavuzu

Bakanlık'tan yeni koronavirüs kılavuzu!

Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Polis böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

Havacılık camiası yasta! THY pilotu koronavirüsten öldü

On Numara sonuçları 13 Nisan, 923. hafta çekilişi canlı yayın izle

923. hafta çekilişi canlı yayında!

İstanbul'da toplu taşımada yeni koronavirüs kararları bugün başladı

İstanbul'da toplu taşımada yeni kararlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.