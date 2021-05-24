Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'dan bomba paylaşım!

Bir dönem spor spikerliği yaptığı Habertürk TV'den İnstagram hesabından oryantal dans videosunu paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu ilgi çeken bir paylaşım daha yaptı. Sarıoğlu, fosfor rengi bluzu ve taytı ile verdiği pozlar herkesi büyülerken, altına düştüğü not ise büyük yankı uyandırdı.

Paylaşımları ile gündem olan Hande Sarıoğlu yine açtı ağzını!

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı dans videosu ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, paylaşımları ile adından söz ettiremeye devam ediyor.

Yine gündemde Mesleğinin yanı sıra vücuduyla dikkat çeken tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, sessizlğini koruyamadı. Sarıoğlu aldığı tepkilere daha fazla dayanamayarak gönderisine, "Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum.

Benim karakterimi iyi bilirler Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok?

Bunlara ulaşmak benim için çok kolay Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu?" notunu düştü.

Sözlerine devam eden Sarıoğlu, "Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım?" diyerek, gündüz kuşaklarında yaşanan olaylardan dem vurdu.

Ahlaksız ilan edildi Anadolu'da ve sabah programlarında sürekli gündem olan olaylara değinerek, kendi yayınladığı dans videosundan sonra ahlaksız ilan edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu iddia ederek göz dağı verdi.