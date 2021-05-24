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Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'dan bomba paylaşım!

24.05.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu nedeniyle Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son paylaşımıyla dikkat çeken Sarıoğlu, gönderisine "Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda" notunu düştü.

Bir dönem spor spikerliği yaptığı Habertürk TV'den İnstagram hesabından oryantal dans videosunu paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu ilgi çeken bir paylaşım daha yaptı. Sarıoğlu, fosfor rengi bluzu ve taytı ile verdiği pozlar herkesi büyülerken, altına düştüğü not ise büyük yankı uyandırdı.

Paylaşımları ile gündem olan Hande Sarıoğlu yine açtı ağzını!

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı dans videosu ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, paylaşımları ile adından söz ettiremeye devam ediyor.

Yine gündemde

Yine gündemde
Mesleğinin yanı sıra vücuduyla dikkat çeken tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, sessizlğini koruyamadı. Sarıoğlu aldığı tepkilere daha fazla dayanamayarak gönderisine, "Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum.

Benim karakterimi iyi bilirler

Benim karakterimi iyi bilirler
Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok?

Bunlara ulaşmak benim için çok kolay

Bunlara ulaşmak benim için çok kolay
Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu?" notunu düştü.
Sözlerine devam eden Sarıoğlu, "Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım?" diyerek, gündüz kuşaklarında yaşanan olaylardan dem vurdu.

Ahlaksız ilan edildi

Ahlaksız ilan edildi
Anadolu'da ve sabah programlarında sürekli gündem olan olaylara değinerek, kendi yayınladığı dans videosundan sonra ahlaksız ilan edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu iddia ederek göz dağı verdi.

Bin kere daha şerefliyim

Bin kere daha şerefliyim
Ünlü spiker, hızını alamayarak "Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben bu vücudumla dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g*t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim." şeklinde konuştu.
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Habertürk
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