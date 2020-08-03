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Habertürk TV yayınında yine ses şaşkınlığı! Bu kez de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Habertürk TV yayınında bu kez de Mete Yarar'ın konuştuğu esnada köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan 'yellenme' seslerine atıfta bulundu.

Veyis Ateş'in sunduğu 'Habertürk gündem' programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.

KÖPEK HAVLAMASI DUYULDU

Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan 'yellenme' seslerine atıfta bulundu.

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'BU PROGRAM SESLERE KARŞI DUYARLI BİR PROGRAM'

Ateş, "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

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