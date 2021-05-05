HaberTürk TV'de MHP krizi

Televizyonun genel yayın yönetmeni istifa etti, Ankara temsilcisi görevden alındı.MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabı üzerinden HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'yi hedef alarak yaptığı paylaşımlar HaberTürk yönetiminde krize neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası Baki'yi hedef almasına tepki gösteren HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görevinden alınırken HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.

Yönter'in açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek meslektaşı Baki'ye destek vermişti.

Ebru Baki ile gerçekleştirdikleri yayın sırasında konuşan Aydemir, sözlerini "Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum" diye sürdürmüş ve kendilerinin işini yaptığını ifade etmişti.