İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk televizyonunda katıldığı programda bir soruya verdiği yanıtın bazı medya organlarınca çarpıtılması üzerine, CHP'li siyasetçiye söz konusu soruyu yönelten gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan da bir açıklama geldi.

Habertürk yazarı Ersoy, "İmamoğlu'ndan FETÖ ve PKK'ya 'Gelin birlikte yönetelim' çağrısı" başlığı atılarak yapılan çarpıtmanın AKP'ye olumsuz yansıyacağını belirtti. Ersoy, Habertürk'ün internet sitesinde yayımlanan yazısında, "Bu hareketler belki bir-iki gün puan kazandırmış gibi görünebilir. Ama hakikat ortaya çıktığında, bunu yapanlar da sessiz kalanlar da vicdanlarda mahkum olur" ifadesini kullandı.

Ersoy programda İmamoğlu'na "PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde, İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" diye sormuştu. İmamoğlu ise "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim" yanıtını verdikten sonra "Cumhurbaşkanı ve 24 Haziran’da yetki alan AK Partili yetkililer..." diye ekleyerek bu çağrısının muhatabının kim olduğunu açıkça ifade etmişti.