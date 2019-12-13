Habibe Çevik - Fatma Akta davası: Cezaevinden izinle çıkıp iki kadını öldüren katil zanlısı hakim karşısına çıktı

Hapishaneden izinli çıkarak ruhsatsız silahla eski eşi Habibe Çevik ile onun kardeşi Fatma Akta'yı öldüren katil zanlısı Göksel Sağlam hakkında açılan davanın ilk duruşması, Cuma günü İzmir Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Göksel Sağlam'ın avukatı duruşmaya katılmayınca, "sanığın savunmasının alınamaması nedeniyle" duruşma 16 Ocak 2020'ye ertelendi. Göksel Sağlam tutuklu yargılanmaya devam edecek. Duruşmaya pek çok kadın hakları örgütü de destek verdi. Davaya, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de aralarında bulunduğu kadın hakları temsilcileri de müdahil olmak istedi. Fatma Akta'nın kızı Figen Akta sosyal medya hesabından kadın örgütlerine davaya destek olma çağrısında bulunmuştu. https://twitter.com/DayanismaMor/status/1205225639613214727 Göksel Sağlam, Menemen Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra İzmir'de, eski eşi Habibe Çevik ve kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'yı 19 Haziran'da ruhsatsız silahla öldürmüştü. Habibe Çevik ve Fatma Akta kardeşlerin annesi Hatice Çevik'i de tehdit etmişti.

Olayın hemen ardından elindeki tabanca ile kaçarken polisler Sağlam'ı yakaladı. Cezaevinden izinli çıktı Mağdur avukatı Şenay Tavuz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, katil zanlısı Sağlam'ın cezaevinden bir haftalık izinle çıktığını, kendisine cezaevindeyken para yatırıldığını ve cezaevinden çıkar çıkmaz silah bulduğunu söyleyerek, cinayete yardım ve yataklık edenlerin olabileceği şüphesiyle soruşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini, ancak bunun daha önce kabul edilmediğini anlattı. Avukat Tavuz, Cuma günkü duruşmada ise mahkeme heyetinin taleplerini kabul ettiğini söyledi: "İyi bir gelişme oldu. Dava açılmadan önce soruşturma sırasında biz bazı delillerin eksik toplandığı iddiasıyla ek ifadeler alınması için savcılığa talepte bulunmuştuk. Mahkeme bu konuda müzekkere yazılmasına karar verdi." Kadın cinayetleri neden önlenemiyor?

İstanbul Sözleşmesi nedir, kadın örgütleri uygulanması için neden ısrarlı, karşı çıkanlar ne diyor? Tavuz, sanığın cezaevinden bir hafta izin alarak çıkarken ikamet adresi olarak Habibe'nin annesi Hatice Çevik'in adresini gösterdiğini de belirterek, "hiçbir denetlemenin olmadığını" kaydetti. Habibe Çevik ve Fatma Akta, anneleri Hatice Çevik'in evinde öldürülmüştü.