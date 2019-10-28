Habibe nine bu kez mutluluktan ağladı

Bunun üzerine damın tadilatını yapan belediye ekipleri, evin bazı eksiklerini de giderdi.

Aktığı için damı brandayla kapatılan iki odalı evde yaşayan Özgüven'in zor durumda olduğunu gören mahallenin muhtarı Osman Gün, Akseki Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bir çocuğu İstanbul'a yerleşen, biri kanser hastası, diğeri de felçli iki evladı da Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Özgüven, hatıralarla dolu evinde yalnız kalıyor.

MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'da oturan, bir çocuğu felçli, diğeri de kanser hastası olan 89 yaşındaki Habibe Özgüven, aktığı için damı brandayla kapatılan evinin tadilatının yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklarının da maddi durumunun çok iyi olmadığını, onlarla çok sık görüşemediğini anlatan Özgüven, "Yıllarca üzüntüden ağlıyordum, şimdi de mutluluktan ağladım. Belediye ekipleri bana yalnız olmadığımı hissettirdi. Çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bana onlar bakıyor. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Özgüven, tadilat sonrası başını yastığa daha rahat koyduğunu dile getirdi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise Habibe Özgüven'in her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Habibe ninenin, sorunlarını anlatırken, yardım isterken çok mahcup bir hali vardı. Bu durum beni çok etkiledi." dedi.

