Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Habipler Arnavutk\u00f6y yolunda 4 arac\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme kazada 6 ki\u015fi yaraland\u0131. Yaral\u0131lar hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ekiplerinin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Roma ve Bizans d\u00f6nemine ait 51 sikke ele ge\u00e7irildiBart\u0131n\u2019da anne ve 3 \u00e7ocu\u011fu sobadan zehirlendiMigren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?
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