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  4. Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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