Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi: “FETÖ bana oyun oynuyor”

Tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, FETÖ’nün kendisine tuzak kurduğunu ve kendisi ile oyun oynandığını iddia etti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bugün yani 10 Ocak tarihinde mahkemesi görülen Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, İhlas Haber Ajansı’na kısa röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kiev Temyiz Mahkemesinde yerel saatle 11.00 gibi başlayan duruşmaya eşiyle gelen Bozkır, "Ben çok başarılara imza atmış, sayısız ödül almış bir Türk askeriydim. Şemdin Sakık’ı yakalayan timin komutanıydım. Bana çok farklı güçler ve FETÖ tarafından oyunlar oynanıyor. Tehdit mesajları alıyorum. Bunları kaydettim ve mahkemeye sunacağım. Türk basınına yeri geldiğinde konuşacağım ama şu an zamanı değil. Benim bir ailem var ve bu yaşanan olaylardan rahatsız oluyorlar. Daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nuri Gökhan Bozkır’ın bir sonraki duruşması 22 Ocak tarihine ertelendi.

Bozkır, 10 Temmuz 2019 tarihinde Kiev’in Golosiyevskiy semtinde Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

