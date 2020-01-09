Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin ev hapsi uzatıldı 

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının Ukrayna'da yakalanan kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsinin süresi iki ay uzatıldı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'daki ev hapsi süresi 11 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bozkır'ın ev hapsi 11 Ocak'ta sona eriyordu.

Hablemitoğlu suikastının kırımızı bültenle aranan şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da 10 Temmuz 2019'da yakalandıktan sonra 12 Temmuz'da Türkiye'ye iadesi yönünde karar verildi. Bozkır, avukatlarıyla bu kararı temyiz etti ve Ukrayna'ya sığınma talebinde bulundu. Kiev Temyiz mahkemesi, iade kararını veren mahkemenin usul hatası yaptığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu süreçte Ukrayna Göç İdaresi Bozkır'ın sığınma başvurusunu incelemeye aldı. Bu nedenle de Kiev savcılığının Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi için ikinci kez dava açması durumu ortadan kalktı.