Hablemitoğlu Suikastı 17 yıl Sonra Çözülebilecek mi?

Ölümünden sonra basılan “Köstebek” kitabı ve birçok araştırmasıyla, 2016 yılındaki darbe girişiminden yıllar önce Fethullah Gülen Cemaati’nin yapılanmasını anlatan akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesi halen aydınlatılmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016’daki darbe girişiminin ardından yeniden açılan Hablemitoğlu suikastı dosyasında, Ukrayna’da ev hapsindeki eski bir ordu mensubu N.G.B. adlı şahıs gündemde. Ancak eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile kızları Kanije ve Uyvar adına bugün yapılan açıklamaya göre aile, süreci tüm aktörleriyle aydınlatacak adımlar atılabilmesinden yana endişeli. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu, Çankaya’daki evi önünde 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırıda, 48 yaşında hayata veda etmişti. O günden bugüne Hablemitoğlu cinayeti dosyasıyla ilgili savcılık soruşturmaları söz konusu oldu ancak cinayet gerekçesi, failleri, ve faillerin arkasındaki bağlantılar ortaya çıkarılmadı. Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarınca medyaya cinayette kilit rol oynamış bir şahsın Ukrayna’da bulunduğu bilgisinin aktarılması üzerine bazı medya kuruluşları, “Hablemitoğlu suikasti zanlısı Ukrayna’da yakalandı” başlıkları attı.

Ancak N.G.B. adlı şahsın, aylar önce 10 Temmuz’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gözaltına alındığı, üç aylık tutukluluğunun ardından da ev hapsinde olduğu bilgileri kamuoyuna yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş olduğu vurgulanan şahsın, Türkiye’ye iade edilmesi için adalet ve dışişleri bakanlıklarınca çalışma yürütüldüğü de kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üç yıl önce “geçmişte FETÖ mensuplarınca karartılmış olduğu” gerekçesiyle yeniden açtığı soruşturma kapsamında, suikast öncesinde Hablemitoğlu’nun takip edildiği düşüncesiyle yapılan araştırmayla, bu şahsın belirlendiği duyuruldu. Bu arada iki aydır ev hapsindeki N.G.B.’nin siyasi sığınma talep ettiği, şahıs hakkındaki davada mahkemeye halen dosya iletilmemiş olduğu gerekçesiyle sürekli erteleme kararı alındığı ve 10 Ocak 2020’de gerçekleşecek duruşmayla serbest kalabileceği de öne sürüldü. “Devletin karanlık bazı insanları” vurgusu Bugünse Necip Hablemitoğlu, ailesi, öğrencileri ve sevenlerince önce Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, kabri başına Türk bayrağı astığı eşi için kırmızı bir karanfil bıraktı.

Anmada son günlerde cinayetle bağlantılı bir şahsın Ukrayna’da bulunduğu iddiası ön plandaydı. Burada sorular üzerine Şengül Hablemitoğlu, “Bu kaderi ve sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var. Lütfen artık kimse ölmesin, yaşadığımız topraklarda bu ölümlerin geride bıraktıkları olarak bu anmaları böyle yapmayalım. Bu ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Bunca insanın ölümüne göz yuman, bunca insanı öldürme hakkını kendinde bulan insanların artık durdurulmasını istiyoruz çünkü bugün geldiğimiz noktada bu süreç 3 yıllık bir süreçtir, öncesi yok. Görülmüştür ki devletin karanlık bazı insanları bir şeyler yapıyorlar bir yerlerde. Biz de onların verdikleri kararların bedellerini ödüyoruz” dedi. Şengül Hablemitoğlu, ailesi adına suikast dosyasındaki son gelişmeye ilişkin Avukat Ersan Barkın ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Hablemitoğlu ailesi adına Barkın, yazılı açıklamayı okudu ve Ukrayna’daki eski ordu mensubu şahıs ile ilgili gelişmelerden endişe duyulduğu ifade edildi.

Hablemitoğlu ailesi olarak dosya üzerindeki gizlilik kararına duydukları “sadakat” nedeniyle detayları açıklayan taraf olmadıklarını ancak aynı şekilde soruşturma sürecine medya başta olmak üzere diğer taraflardan da saygı beklendiği de açıklandı. “Serbest kalacağı iddiası endişelerimizi arttırmaktadır” Açıklamada, “Gerçekten failin ve ardındaki gücün aydınlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını zaman gösterecektir. Ancak, bu sürecin görülebilmesi öncelikle adı geçen kişinin yakalandığı Ukrayna’dan ülkemize iadesiyle mümkün olabilecektir. Her ne kadar ülkemizin Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları eliyle iade dosyasının Ukrayna Devleti’ne sunulduğu ifade edilmiş olsa da, aynı ülkede başka dosyalardan daha sonra yakalanan kişilerin ülkemize iade edilmesine karşın, dosyamız şüphelisi şahsın tutukluluk halinin ev hapsine dönüşmesi, siyasi sığınma talebinin değerlendirilmesinin 5 ayı aşkın süredir sonuçlandırılmaması ailemizi endişeye sevk etmektedir. Şüphelinin yakalandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen, hala gerek Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, gerekse Ukrayna Devleti yetkili organları tarafından herhangi bir açıklama yapılmamış olması, belli çevrelerce şüphelinin, Ukrayna merkezli uluslararası faaliyetlerin içinde olduğu, Ukraynalı bazı devlet görevlileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu iddiası 10 Ocak 2020 tarihinde salıverileceğine ilişkin fısıltıların gerçek olabileceğine dair endişelerimizi artırmaktadır” denildi.