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  4. Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

10.02.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si Ankara Adliyesi’ne getirilerek savcılık huzuruna çıkarıldı. Savcılığa ifade veren şüphelilerin re’sen serbest bırakıldığı belirtildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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