Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Kandil gecesi siz de yakınlarızına eKandil gecesi siz de yakınlarınıza en güzel kandil mesajlarını gönderin! 2022 Regaip Kandili kısa ve anlamlı kandil sözlerin güzel kandil mesajlarını gönderin! 2022 Regaip Kandili kısa ve anlamlı kandil sözleri