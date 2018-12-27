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HABRAS’ta bir tonluk bomba ses hızını aştı! Bakan Varank böyle duyurdu: Tarihi bir an!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba ses hızını aştı. Saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombası, bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tarihi bir ana şahit olduk." ifadelerini kullandı.

HABRAS’ta bir tonluk bomba ses hızını aştı! Bakan Varank böyle duyurdu: Tarihi bir an!

Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar’da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS, 31 Ekim'de açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik etmişti. Bu testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığı başarıyla hedefe ulaşmıştı. HABRAS’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildi.

SES HIZININ 1,5 KATINA ULAŞILDI

Test sırasında nefesler kesildi. Taşıyıcı kızak ile birlikte bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası, savunma sanayinde bir ilke imza attı. MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı. Saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarı ile deldi.

VARANK: TARİHİ BİR ANA ŞAHİT OLDUK

Başarılı testi Bakan Varank, sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter’dan açıklamalarda bulunan Varank, “Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu” ifadelerini kullandı.

varank

TESTLER DE MİLLİLEŞTİ

HABRAS’ın yapımına 2017 yılının Haziran ayında başlandı. 31 Ekim'de açılışı yapılan HABRAS’ta milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin üretim aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlikleri test ediliyor. HABRAS öncesinde yurt dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınan testler, ev sahibi ülke tarafından takip ediliyordu. Testin yapılacağı ülkeden izin alınması süreci de o ülkeyle olan diplomatik ilişkiye paralel olarak ilerliyordu. HABRAS ile birlikte bir yandan bu izin alma süreçlerine gerek kalmazken, diğer taraftan testlerin gizliliği korunmuş oldu. HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren az sayıda ülkede bulunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank ses bombası habras bomba

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
inşallah o top kafana düşer alemi islam senden kurtulur
@kasimozan sığır o top değil sen topsun o roket musluman alemi lideri ingiliz uşağı seni hadi ordan
Bence bunu da özelleştirip yandaş SANCAK grubuna versinler. nede olsa çok sevdikleri rant var
ya bırak yorma kafanı bu işlere. siz gidin bira festivali neyim düzenleyip Laikliğin öneminden falan bahsedin
sizi daha kötüleyenler ya kanında sıkıntı var yada beyninde
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