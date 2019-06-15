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Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmak isterken boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

Şrnak’ta, Habur Çayı’na düşen 11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan şahıs boğuldu.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde, dere yatağında oynayan çocuklardan Jehat Ecer suya düştü.

Şrnak’ta, Habur Çayı’na düşen 11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan şahıs boğuldu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde, dere yatağında oynayan çocuklardan Jehat Ecer suya düştü. Azgın suda ilerleyen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer isimli vatandaş da çocuğu kurtarmak isteyince boğuldu. Dereye düşen çocuğu kurtarmak isteyen gencin cansız bedeni Komato bölgesinde bulundu. Mustafa Ecer’in cansız bedeni ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 11 yaşındaki Jehat Ecer’i arama çalışmaları sürüyor.
Dut yemek için dere yatağına giden Demhat Ecer isimli çocuk olayı şöyle anlattı: ‘Arkadaşımla beraber dükkana gidecektik. Dere kenarında dut ağacı vardı. Tam dut almaya çalışırken dal kırıldı. Arkadaşım suya düştü. Ben de koşup bizimkilere haber verdim sonra herkes buraya koştu. Arkadaşım gözümün önünde gitti‘’ dedi.
Olay yerine gelen AFAD ve jandarma arama çalışmalarına başladı.

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