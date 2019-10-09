HABER

Habur Gümrük Kapısı’nda 105 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu.

Habur Gümrük Kapısı’nda 105 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede büyük hassasiyet gösteren ekiplerin analiz çalışması neticesinde Habur Gümrük Kapısı’na Irak’tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir tır şüpheli bulundu. X-ray taramasına sevk edilen aracın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın dorsesinin taban bölümüne aşırı tepki vermesi üzerine bu bölüm ekipler tarafından söküldü. Dorse tabanında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisine saklanmış 206 paket olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde eroin olduğu belirlendi. Ele geçirilen 105 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon Türk lirası olduğu belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybettiBu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti
Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralıYük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.