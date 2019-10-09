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HABUR GÜMRÜK KAPISI'NDA 105 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

  Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede büyük hassasiyet gösteren ekiplerin analiz çalışması neticesinde, Habur Gümrük Kapısı'na Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir tır şüpheli bulundu.

X-ray taramasına sevk edilen aracın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın dorsesinin taban bölümüne aşırı tepki vermesi üzerine bu bölüm ekipler tarafından söküldü. Dorse tabanında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme içerisine saklanmış 206 paket olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde eroin olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 105 kilogram ağırlığındaki eroin cinsi uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alındı.

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