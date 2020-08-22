HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Irak'tan gelen bir TIR'da 7 milyon 172 bin lira değerinde 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Kapısı'na gelen araçlara yönelik yapılan risk analizi sonucunda, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir TIR, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında TIR'ın çekicisinin arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine TIR, arama hangarına alındı.

Çekicinin arka bölümünde, yedek depo olarak kullanılan bölüme, aramada kullanılan dedektör köpek tepki verdi. Açılan bölümdeki deponun, hortumları kesilerek işlevsiz hale getirildiği ve çok sayıda paket ile doldurulduğu görüldü. Uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizde, paketlerde uyuşturucu madde metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Operasyonla yurda girişi engellenen uyuşturucunun 18 kilogram ve 7 milyon 172 bin lira değerinde olduğu kaydedildi.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydıYargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Diğer Haberler
Rusya, koronavirüs aşısını 2021’in ilk çeyreğinde ihraç etmeyi planlıyor
Rusya, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı
'Beyaz Cennet' Pamukkale'de balonlar yeniden uçmaya başladı
'Beyaz Cennet'te 162 gün sonra bir ilk!
Hırsızın ifadesi şaşkına çevirdi: Cezalar bizi yıldıramaz
Şaşkına çeviren ifade: Cezalar bizi yıldıramaz
Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama
Yoğun bakım doktorundan ibretlik sözler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.