Habur Sınır Kapısı'nda baklava kutularında 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş şekilde 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

Türkiye'den Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahasına gelen bir otomobil yerel risk analiz birimi personelince yapılan çalışmalar sonucu riskli değerlendirilerek takibe alındı. Araç ve sürücüsü gümrük işlemleri esnasında sürekli gözlem altında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı incelenme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Muhafaza memurlarınca araç detaylı şekilde aranırken aracın bagajında iki büyük baklava kutusunun içerisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda yasadışı yollardan yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir şahıs da gözaltına aldı.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken,araçta bulunan paralara el konuldu.

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