Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memuru, bir kadına tekme ve tokat attı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir kadın, gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Vali Osman Bilgin, görevlilerin açığa alındığını duyurdu.