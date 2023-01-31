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Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memuru, bir kadına tekme ve tokat attı

Mynet Haber

Mynet Haber

28 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir kadın, gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Vali Osman Bilgin, görevlilerin açığa alındığını duyurdu.

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