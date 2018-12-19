HABER

Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan DEAŞ'lı, Adıyaman'da adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

SURİYE'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ.

Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan DEAŞ'lı, Adıyaman'da adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN, (DHA) - SURİYE'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ. (24), getirildiği Adıyaman'da adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'da E.O. ile 2014 yılında evlendikten sonra yasa dışı yollarla Suriye'ye giden Ayşenur İ., burada terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Pişman olup, örgütten kaçtığı öne sürülen Ayşenur İ., yine yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isterken, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca esir alındı. Teröristlerin kampında 8 ay tutulan Ayşenur İ., Suriye'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte pazartesi günü Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan Ayşenur İ., Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan Ayşenur İ., bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Çorlu'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralıÇorlu'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

AK Parti hangi büyükşehirlerde MHP adayını destekleyecek? Yerel seçim için '27+3 formülü'

AK Parti hangi büyükşehirlerde MHP adayını destekleyecek? Yerel seçim için '27+3 formülü'

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye istediği golcü: Mbaye Diagne!

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye istediği golcü: Mbaye Diagne!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş baskını!3 kadın, 15 erkek aynı evde yakalandı

Fuhuş baskını!3 kadın, 15 erkek aynı evde yakalandı

'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar

'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar

Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Güpegündüz dehşet... 3 kişi bir anda geldi!

Dünyanın ağırlığı ne kadardır?

Dünyanın ağırlığı ne kadardır?

Mağazada iğrenç olay! Alışveriş yapan kadınları taciz etti

Mağazada iğrenç olay!

Doğu Ekspresi kış turizminin gözdesi oldu

Biletler günler öncesinden tükeniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.