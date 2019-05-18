Habur’da 1’i kadın 2 PKK'lı teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK’dan kaçan biri kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. İfadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen teröristlerin işlemleri sürüyor.

Teslim olan teröristlerle birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 21'i kadın, 52 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

