HABER

Habur'da 1'i kadın 3 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 1'i kadın 4 terörist teslim oldu.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 1'i kadın 4 terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1’i kadın 3 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teslim olan 3 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 19'ı kadın, 46 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
GÜNCELLEME - Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiasıGÜNCELLEME - Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası
Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.