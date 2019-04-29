Habur'da 1'i kadın 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 1'i kadın 4 terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1’i kadın 3 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teslim olan 3 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 19'ı kadın, 46 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

