Habur'da 2'si kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2’si kadın 4 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

4 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 18'i kadın, 43 PKK'lı, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

