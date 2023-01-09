Hac ön kayıt başvuruları 5 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 26 Ocak'a kadar devam edecek. Güncel açıklamalarla birlikte Müslümanla, hac kuralarına nasıl başvuru yapabileceklerini de araştırmaya başladı. Peki Hac başvurusu nasıl yapılır? Kuralar ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet Hac kurası tarihleri sorgulama yöntemi!

BAŞKAN ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Hac kuralarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hacca ilk kez gidecek kişiler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. İlk kez kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti ödeyecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı kazanacak.

HAC KURALARI NE ZAMAN?

Hacı adaylarının; Hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, Türkiye'ye verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular; 9 Ocakta Arabistan'daki görüşme sonrası belli olacak.

HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile 2023 yılı hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu.

Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli'' veya “Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden, kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il/ilçe müftülüklerinde 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğinden, müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.​​ Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. ​Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

